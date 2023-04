Nicht nur der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hetzt gegen Flüchtlinge

Zur Vorgeschichte: Am 23. März 2023 wurde der gambische Flüchtling Basiru Jallow - genannt B-Boy - im Botanischen Garten von einem damals Unbekannten niedergestochen. Im Krankenhaus verstarb er an den schweren Verletzungen. Nur Stunden später diffamierte OB Palmer den Getöteten als dem Drogenmilieu zugehörig. Auf Facebook postete er, dass viele gambische Flüchtlinge Drogenhändler seien. Er hätte nicht im Botanischen Garten sein sollen. Die Messerattacke zeige, dass man durchgreifen müsse. Unter dem Leitspruch „Not in our names! Blame racism – not the victim(s)“ prangerten ca. 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Kundgebung am 1. April Palmers rassistische Äußerungen an. Doch sie beschränkten sich in ihrer Kritik auf Palmers Aussagen und stellten diese nicht in eine Reihe mit der derzeitigen rassistischen Kampagne gegen jegliche Flüchtlinge, mit Ausnahme der ukrainischen.

Hier der Leserbrief: "Nicht nur Palmer"

Während ein syrischer Flüchtling in Ostelsheim, Kreis Calw, am 2. April mit über 55 % zum Bürgermeister gewählt wurde, streiten wir über unseren OB, ob er rassistisch oder was auch immer ist. In der Ausgabe GEO 4/23 erschien ein Artikel “Europas erste Siedler“ mit dem Fazit: Noch stärker als bisher angenommen war Europa ein regelrechter Schmelztiegel von Menschen aus zahlreichen Herkunftsregionen, von Fernost über Nahost bis Ostafrika. Sie hatten sich nicht - wie früher angenommen - mit den bereits Ansässigen bekriegt, sondern ethnisch durchmischt. Teilweise haben unterschiedliche Kulturformen sehr lange friedlich nebeneinander gelebt. Gebietsstreitigkeiten begannen erst, als sich der Ackerbau auf breiter Front durchgesetzt hatte - wie wir wissen mit dem Aufkommen der Klassengesellschaften. Insofern ist heute wie historisch nicht Palmer der einzige Rassist, sondern der ganze Kapitalismus baut auf strukturellem Rassismus auf. Die Hetze gegen Flüchtlinge und die Aushöhlung des Rechts auf Asyl ist - leider - nicht nur Palmers Ressort.