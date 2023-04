Reaktionäre Debatte gegen Abschaltung der AKWs

Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir stellen heute überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vor. Sie sind nicht so weitreichend wie ursprünglich geplant. Der Besitz von 25 Gramm und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum soll Erwachsenen erlaubt werden. Dagegen wird es wohl zumindest vorläufig keinen freien Verkauf in lizensierten Geschäften geben.

