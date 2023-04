Reminder: Kundgebung und Mitgliederversammlung Freundeskreis Flüchtlingssolidarität

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität fordert: Stoppt Abschiebungen! Niemand riskiert sein Leben und flieht ohne schwerwiegenden Grund! Flucht ist ein Menschenrecht! Schluss mit der Hetze gegen Flüchtlinge!

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und Solidarität International rufen zur Kundgebung am 22. April um 11 Uhr in Stuttgart auf dem Schlossplatz auf: „Jetzt reden wir!“ Flüchtlinge ergreifen selbst das Wort und können von ihren Erfahrungen am offenen Mikrofon (auf antifaschistischer und antirassistischer Grundlage) berichten.

Im Anschluss an die Kundgebung findet die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität, Region Süd, statt. Um 14 Uhr, Arbeiterbildungszentrum. Es besteht auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden - der Mitgliedsbeitrag für Flüchtlinge mit geringem Einkommen beträgt 10 € pro Jahr, für andere 20 €.



English Version

Dear Friends, after what we hope had been a relaxing holiday, we would like to remind you of our rally and general meeting: Saturday, 22.04.2013, 11 am, Stuttgart, Schlossplatz: "Now we are talking!" Attached is a call that you can share or print out to advertise with. It is two-sided - German and English. After the rally, we invite you to the general meeting of the Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, southern region, at 2 pm, ABZ Süd. There is also the possibility to become a member - the membership fee for refugees with small income is 10 € per year, for others 20 €.

