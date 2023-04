Anlässlich des 60. Todestags von Hanns Eisler findet am 21. April ein Konzert mit Gina Pietsch im Treff International in Berlin statt. Das Konzert findet im Rahmen des „KulturTREFF - Kultur gegen Faschismus und Krieg“ statt. Hanns Eislers 60. Todestag hatte sich am 6. September letzten Jahres gejährt. Gina Pietsch singt seine Lieder zusammen mit Fabio Costa am Klavier. Das Konzert findet am 21. April im Treff International, Reuterstraße 15, Berlin-Neukölln (in der Nähe des Hermannplatzes) statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro / ermäßigt: 3 Euro. Es gibt Essen und Getränke.

Flyer zum Konzert