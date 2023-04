So viele Tote wie seit 2017 nicht mehr

Am Dienstag organisierten in der philippinischen Hauptstadt verschiedene Gruppen Proteste gegen das riesige Militärmanöver von US-Truppen und philippinischen Einheiten. Die Proteste richten sich auch gegen die Ausweitung der Nutzung von Militärstützpunkten auf den Philippinen durch US-Militär. Demonstranten riefen vor dem militärischen Hauptquartier in Quezon City "U.S. get out of our country!". Eine Stellungnahme der ILPS greift den US-Imperialismus und seine Aggression gegen die Bevölkerung an. Fischer protestieren gegen die Einschränkung des Fischfangs während des zweiwöchigen Militärmanövers.