Solidarität der Bochumer Montagsdemo mit ver.di-Mitgliedern

Die Bochumer Montagsdemo solidarisiert sich mit Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und im Dienstleistungsgewerbe. Nachdem sich die „Arbeitgeber“ auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen nicht bewegt hatten, wurde das Schlichtungsverfahren eingeleitet. Die Montagsdemo appelliert an die Beschäftigten, sich auf keine faulen Kompromisse einzulassen.

Nicht nur in Deutschland, sondern europa- und weltweit nehmen Arbeitskämpfe und Demonstrationen für die Rechte der Beschäftigten zu. In Frankreich gehen weiterhin Tausende gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittalters von 62 auf 64 Jahre auf die Straße. Im klerikal-faschistischen Iran gibt die unterdrückte Bevölkerung ihren Kampf gegen das terroristische Regime nicht auf - trotz Lebensgefahr für den Einzelnen. Wichtige Bereiche in der Industrie werden weiterhin bestreikt. Ähnliches geschieht auch in anderen Ländern.

Die internationalen Arbeitskämpfe zwingen die Konzerne zu Zugeständnissen. Wir brauchen die Gewerkschaften als Kampforganisationen. Auf der nächsten Bochumer Montagsdemonstration wird eine spannende Diskussion erwartet. Die Kundgebung ist am kommenden Montag, 17. April, um 18 Uhr auf der Kortumstraße zwischen dem Citypoint und der Drehscheibe.