Sydney: 24-Stunden-Streik der Müllarbeiter

Am 11. April traten in Sydney CBD, Randwick, Erskine Park und Canberra die Müllarbeiter von Cleanaway in einen 24-Stunden-Streik. Der Streik richtet sich gegen die Versuche des Müllkonzern Cleanaway, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. So sollen die Arbeitsschichten verlängert und die Überstundenbezahlung bzw. Wochenendzuschläge gekürzt werden. In diesem Jahr hatten die Müllwerker in New South Wales bereits mehrfach kurze Streiks organisiert. Auch in anderen australischen Bundesstaaten laufen Verhandlungen und werden Streiks mit Cleanaway vorbereitet.