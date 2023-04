"Volle Solidarität mit den Arbeiterkämpfen in Deutschland und weltweit!“ Unter diesem Motto wird eine Diskussion am offenen Mikrofon mit vielseitigen Berichten aus der betrieblichen und gewerkschaftlichen Arbeit und zur sozialen Lage erwartet. Treffpunkt der nächsten Montagsdemonstration in Gelsenkirchen am 17. April ist um 17.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz / Bahnhofstraße.

Die Gelsenkirchener Montagsdemo unterstützt die Kollegen im Öffentlichen Dienst und im Dienstleistungsgewerbe in ihren Forderungen. Nachdem sich die „Arbeitgeber“ auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen nicht bewegt haben, wurde das Schlichtungsverfahren eingeleitet. Die Beschäftigten haben allen Grund, sich auf keine faulen Kompromisse einzulassen. Vor allem die Kolleginnen und Kollegen von Galeria Kaufhof sollten sich nicht entmutigen zu lassen. Dafür sind die Arbeiterkämpfe und Demonstrationen nicht nur in Deutschland, sondern europa- und weltweit ein Vorbild.

Die Forderungen nach Lohnerhöhungen sind angesichts der aktuellen Lage richtig und dringend nötig: Inflation, Lehrermangel, Krankenhausschließungen, kaum mehr bezahlbare Wohnungen in Großstädten – an all diesen Fragen gilt es, die Menschen zusammenzuschließen und den Widerstand dagegen zu organisieren. Während für die "Kriegsfähigkeit" Deutschlands 200 Milliarden Euro geplant werden, soll für die Kindergrundsicherung mit 12 Milliarden kein Geld da sein?! Die letzten Wochen zeigen, dass die Bevölkerung und insbesondere die Arbeiterbewegung die Abwälzung der Krisenlasten auf ihrem Rücken zunehmend nicht mitmacht.