Warum wird von einer Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft gesprochen?

So tauchen mitten in den Naturwissenschaften an allen Ecken und Enden völlig unwissenschaftliche und sogar mystische und halbreligiöse Theorien auf. Ganze Sterne verschwinden angeblich in schwarzen Löchern, in denen „die bekannten Naturgesetze völlig außer Kraft gesetzt werden“ (S. 54), wie beim Zauberer, der den Hasen zurück in den Hut zaubert. Die moderne Schöpfungsgeschichte vom Urknall, die zwar nicht von Gott spricht, aber genau darauf hinausläuft (S. 45). Die bürgerliche Medizin, die mit ihrer Evidenzmethode nichts anerkennt, für das es keine Studie gibt und die mit dieser Ausrede lebensgefährliche Antibabypillen verkauft, weil niemand die aus Erfahrung längst bekannte Thrombosehäufung im Zusammenhang mit der Einnahme der Pille mit einer Studie „bewiesen“ hat (S. 120). Das bürgerliche Ingenieurswesen, das stolz darauf ist, mit „reduzierten Kenntnissen“ (S. 103) Megaprojekte aus dem Boden zu stampfen, ohne einen gesellschaftlichen Nutzen nachweisen zu müssen oder Verantwortung für die Folgen für die Natur zu übernehmen. Jedes Schulkind versteht sofort, dass man in einem Trinkwasserschutzgebiet keine wasserfressende Elon-Musk-Batteriefabrik bauen sollte (S. 108).

Das Buch hat recht, dass frei denkende Naturwissenschaften, die für das Wohl der ganzen Menschheit arbeiten, ohne Kapitalismuskritik nicht möglich sind. Dass das Buch klar pro Sozialismus argumentiert, sollte keinen davon abhalten, dieses Buch zu lesen. Ich persönlich bin bei dem Thema auf der Seite des Autors.