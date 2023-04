Was wir brauchen, ist die Einheit der Arbeiter auf globaler Ebene!

Dieser Kampf um Macht und Rohstoffe scheint eine neue Wendung zu nehmen, die immer in kriegerischen Auseinandersetzungen endet… . Dadurch wird immer mehr Schaden angerichtet, ohne dass die Verantwortlichen für all dies zur Rechenschaft gezogen werden. Stattdessen versprechen gerade diese Mitverantwortlichen im Gegenzug großzügige Hilfe beim Lebensunterhalt und medizinische Hilfe, um die Betroffenen einzuschläfern und gleichzeitig daraus zusätzlich Profit zu ziehen.

Arbeiter, insbesondere Bergarbeiter, in allen Ländern sind zu Opfern dieser Machenschaften geworden, und der Umfang ihrer Rechte, die sie vor mehr als hundert Jahren mit Blut erkämpft haben, wird immer mehr eingeschränkt: Der Arbeitsdruck wurde und wird ohne eine angemessene Entlohnung erhöht.

Wer profitiert von all diesen abscheulichen Verbrechen, die Familien auseinander reißen und die Hoffnung auf ein besseres Morgen wecken?

Die Internationale Bergarbeiterkoordination kämpft darum, die Errungenschaften der Arbeiter zu bewahren und auszubauen.

Wir haben die Vision einer "weltweit zusammengeschlossenen Bewegung von Minenarbeitern, die für sich selbst und ihre Kinder kämpft, damit die Reichtümer der Erde, des Wassers und der Luft denen gehören, die sie durch ihre Arbeit ausbeuten, und für ein reiches, würdiges und gesundes Leben aller Menschen im Einklang mit der Natur, ohne Ausbeutung und Unterdrückung genutzt werden."

Die Internationale Koordination der Bergarbeiter ruft alle Bergarbeiter und ihre Familien in der ganzen Welt dazu auf, am 1. Mai 2023 gemeinsam mit den Arbeiterinnen und Arbeitern aller Branchen auf die Straße zu gehen und ihn als internationalen Kampftag für ihre gemeinsamen Interessen, für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen und für demokratische Rechte und Freiheiten zu begehen.

Das internationale Finanzkapital greift die Errungenschaften der Arbeiterbewegung an, so dass diese sie verteidigen muss und durch weitere Forderungen erweitern muss.

Es ist heute eine Tatsache, dass es nicht mehr ausreicht, seine Forderungen in einem einzigen Land und isoliert zu stellen.

Die beiden Internationalen Konferenzen der Bergbauarbeiter, die 2013 in Peru und 2017 in Indien stattfanden - und in ihrer Fortsetzung die von der ICG abgehaltenen Treffen – haben Folgendes gemeinsam festgestellt: