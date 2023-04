Weitere Berichte von Ostermarschaktivitäten am Wochenende

Schwerin: Wachsende Bewegung gegen Weltkriegsgefahr

Mit 420-450 Teilnehmern wurde deutlich, es gibt eine wachsende Bewegung gegen die wachsende Gefahr eines Dritten Weltkriegs mit möglichem Einsatz von Atomwaffen. Dies wurde in den meisten Redebeiträgen mit der Kritik am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Putin-Regierung gegen die Ukraine und den NATO-Waffenlieferungen in Kriegsgebiete - nicht nur in die Ukraine - in den Mittelpunkt gestellt. Dabei wurden die USA als Hauptkriegstreiber mit der NATO als militärischem Stoßtrupp und der EU und der deutschen Bundesregierung als beteiligte Kriegsparteien bestimmt. Ebenso unterstützten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Allerdings wurden die eigentlichen Verursacher dieses imperialistischen Krieges, die internationalen Monopole, nur von einem Vertreter der Internationalistischen Liste und der MLPD genannt. Die Entstehung neuimperialistischer Länder im Kampf um die Neuaufteilung der Welt, die Sicherung von Maximalprofiten als eigentliche Ursachen wurde in vielen Redebeiträgen nicht erkannt. Heute hier Stellung zu beziehen, ist eine wirklich komplizierte Aufgabe. Wir konnten bei unseren Einsätzen neun Exemplare der MLPD-Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" und sieben Exemplare des aktuellen Rote Fahne Magazins verkaufen.

Wir kämpfen für den Aufbau von Widerstandsgruppen in einer neuen Friedensbewegung, gegen jede imperialistische Aggression. Die Position der Arbeiterklasse ist: "Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!" und "Wir wollen nicht für Euren Krieg zahlen!" Dabei mussten wichtige Auseinandersetzungen mit Leuten geführt werden, die auch eine Teilnahme von AfD und Querdenkern nicht ausschließen wollten. Hier besteht die Notwendigkeit, über den angeblichen "Friedenscharakter" der AfD zu diskutieren und klare Abgrenzungen zu fordern. Ein Vertreter der MLPD konnte auf dem diesjährigen Ostermarsch sprechen. Der DGB wollte uns ausgrenzen und das Rederecht verweigern. Er konnte sich nicht durchsetzen und stieg dann selbst aus dem Friedensbündnis aus. Es waren gerade die Kommunisten, die im Kampf gegen Faschismus und für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, für den echten Sozialiamus, einen hohen Blutzoll gezahlt haben. Deshalb fordert jede Diskriminierung die Mitglieder in den verschiedenen Gewerkschaften heraus, sich dagegen zu positionieren. Gib Antikommunismus keine Chance!