Treffen von Kumpel für AUF Niederrhein

Wie bürgerliche Wissenschaft die Politik der verbrannten Erde der RAG rechtfertigt

Wolf-Dieter Rochlitz, Peter Psiuk und Klaus Wallenstein laden zum nächsten Treffen von Kumpel für AUF Niederrhein ein am Donnerstag, dem 20. April 2023, 18 Uhr bis ca. 20 Uhr, in das Lokal „VIVA Event, Wilhelm-Reuter-Allee 1, in Neukirchen-Vluyn, ehemals Klingerhuf.