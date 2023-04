Wo Hammer und Sichel auf wilde Bäche treffen

Das Angebot war für jedermann und jede Frau – ausgenommen Faschisten und religiöse Fanatiker – offen. So machten sich sieben Teilnehmende und zwei Hunde am Ostermontag auf den Weg ins Asbachtal. Nachdem wir das Wohngebiet hinter uns gelassen hatten, befanden wir uns bald mittendrin in der schönen und etwas wilden Natur des Tals: Steilhänge, schöner Buchenwald und reißende kleine Bäche prägten die Landschaft genauso, wie weite landwirtschaftliche Nutzflächen und Wiesen.

Zugegeben: Eine gewisse Grund-Fitness musste man schon mitbringen. Zum Teil waren die Wege bessere Wildwechsel, leichte Steigungen waren ebenso dabei wie steile Abhänge. Aber alle hatten ihren Spaß und auch unsere älteren Teilnehmer „kämpften“ sich tapfer und mit Freude voran.

Ein Highlight war ein alter Wegstein, am Eingang zu einem Gartenbaubetrieb: Hier waren zwei Fäuste zu sehen, die Hammer und Sichel in die Luft streckten. Kein Wunder, dass wir uns sofort heimisch fühlten. Der Stein war ein gern fotografiertes Motiv.

Am Ende waren wir fast vier Stunden unterwegs, hatten etwas über 14 Kilometer zurückgelegt - die Hunde haben mit Sicherheit das Doppelte geschafft – und gingen danach hungrig und gut gelaunt zum Osteressen, dass die MLPD im Treff International in der Stadtmitte ausgerichtet hatte. Schön und lecker wars. Ein rundum gelungener Tag.