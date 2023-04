1.-Mai-Fotoausstellung: „We are women, we are strong”

Wirtschaftskrisen, politische Krisen, Umweltkrisen, Ernährungskrisen, die Krise der bürgerlichen Flüchtlingspolitik, Gesundheitskrisen und Verschuldungskrisen: Die Frauen der Welt sind besorgt und sehen die Gefahr eines atomaren Dritten Weltkriegs und einer globalen Umweltkrise, die unsere Existenz infrage stellen. „Wir hörten von unbeschreiblicher Gewalt, die Frauen in vielen Ländern erleben müssen“, so die Ausstellungsmacherinnen und -macher.

Die Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Indigenen, Umweltschützerinnen, Menschenrechtlerinnen und jungen Frauen der Welt widersetzen sich all dem mutig; mit Gerichtsprozessen, durch Streiks, durch die Organisierung von Untergrundschulen, in Massenbewegungen bis hin zu Aufständen.

Heute könnten alle Menschen Arbeit, Brot, Gesundheit und Bildung haben! Das ist aber nur möglich, ohne Kapitalismus, Imperialismus und Patriarchat.

Vernissage und Öffnungszeiten

Die Vernissage findet am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr statt. Ort ist das Ausstellungszelt auf dem Kasernenareal in der Kanonengasse in Zürich. Geöffnet ist die Ausstellung vom 29. April bis zum 1. Mai, während des Fests zum 1. Mai in Zürich.

Flyer zur Veranstaltung