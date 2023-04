Bergarbeiter und Automobilarbeiter Hand in Hand

Die Arbeiter müssen zu einer starken Kraft im Kampf um den Weltfrieden und gegen die globale Umweltkatastrophe werden. Das ist auch Thema der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, welche vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen organisiert wird.

Bergbau und Autoindustrie wachsen immer enger zusammen. So werden nicht nur die geförderten Erze im Fahrzeugbau benötigt. Seltene Erden werden heute für die Bauteile der modernsten Steuerungs- und Kommunikationstechnik im Fahrzeugbau und in der Produktion gebraucht. Aktuell sind Mercedes-Chef Kallänius und VW-Chef Blume dabei, in den eigenen Bergbau einzusteigen, um Abhängigkeit von anderen Zulieferern einzuschränken. Vorrangig ist hier die massenhafte Förderung von Lithium für batteriebetriebene Fahrzeuge.

Dadurch liegt auch bereits das Thema der Ausplünderung und Verschwendung von Rohstoffreserven und die Umweltzerstörung auf dem Tisch. Dieses wird genauso wie die Ausbeutung von Kinderarbeit und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen wie im Kongo zur Gewinnung von Kupfer, Kobalt, Koltan und anderem zur Sprache kommen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren. 20 Millionen Bergarbeiter weltweit sind eine wichtige Kraft, mit der wir Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter uns bewusst verbinden müssen. Eingeladen und teilnehmen werden Bergarbeiter aus aller Welt, darunter auch aus Russland, Belarus und der Ukraine. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter! Sie arbeiten und kämpfen zusammen gegen die internationalen Bergbaukonzerne und imperialistische Kriege.

Macht mit in der Vorbereitung und unterstützt die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz!

Spenden an IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort Bergarbeiterkonferenz

Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung

Der "Vorwärtsgang" wird weiter über die Vorbereitung und die Konferenz berichten.