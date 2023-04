Besatzungskräfte knüppeln auf christliche Pilger in Jerusalem ein

Palästinensische Christen sagen, dass ihre 2000 Jahre alte Gemeinschaft im Heiligen Land zunehmend unter Beschuss durch die israelische Besatzung gerät. Neben den üblichen Drangsalierungen der Besatzung, unter denen alle Palästinenserinnen und Palästinenser zu leiden haben, wird die Religionsfreiheit der ältesten christlichen Gemeinde der Welt zunehmend eingeschränkt. Am vergangenen Mittwoch schlugen die Besatzungskräfte erneut mit Schlagstöcken während der orthodoxen Osterzeremonien auf sie ein.

Die Griechisch-Orthodoxe Kirche kritisierte am Mittwoch Israels “schwerwiegende Einschränkungen” der Religionsfreiheit bei der Vorbereitung des Osterfestes im völkerrechtswidrig besetzten und annektierten Ostjerusalem. Die israelische Polizei erklärte, die Beschränkungen seien für die Sicherheit während der “Heiliges-Feuer”-Zeremonie am vergangenen Samstag in der alten Grabeskirche notwendig. ...

Viele christliche Führungspersönlichkeiten sehen keinen Grund, warum die seit Jahrhunderten abgehaltene Zeremonie durch die Besatzungsbehörden eingeschränkt werden soll. Sie sehen dies als Teil der anhaltenden israelischen Politik , die darauf abzielt, sie aus ihrer Heimat zu vertreiben. Die Begrenzung des Kirchenbesuchs auf nur 1800 Personen, darunter Geistliche der verschiedenen orthodoxen Konfessionen, sei eine notwendige Sicherheitsvorkehrung, erklärte die israelische Polizei am Mittwoch.

Jedes Jahr hat die israelische Polizei die Zahl der Pilger, die an christlichen Feiern, einschließlich der Zeremonie des “Heiligen Feuers”, teilnehmen können, unabhängig von der Sicherheitslage begrenzt. ...

“Wir werden die Bewegung der Menschenmenge regeln”, kündigte im Lauf der Woche Oberkommissar Yoram Segal von der Jerusalemer Bezirkspolizei an. Und das tat sie am Samstag auch, unter anderem mit Schlagstöcken. ...

