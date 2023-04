Pressemitteilung des Arbeiterbildungszentrums Gelsenkirchen / Schacht 3

Der Countdown zum 30. ABZ-Skatturnier läuft

In wenigen Tagen, am Sonntag, dem 23. April, startet um 9 Uhr das Skatturnier des Arbeiterbildungszentrums / Schacht 3 (ABZ) in Gelsenkirchen.