Der Verlag Neuer Weg bittet um Unterstützung

Wie jedes Jahr beteiligen wir vom Verlag Neuer Weg uns daran. Die Messe ist sehr von lebendigen Diskussionen mit den interessierten Besuchern geprägt.

Es ist immer wieder ein Erlebnis! Hier wollen wir insbesondere mit der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG Antworten zu den existenzbedrohenden Fragen der Menschheit liefern und dem echten Sozialismus zu neuem Ansehen verhelfen.

Dazu stellen wir die Bücher "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" und "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von Stefan Engel in den Mittelpunkt. Ein Höhepunkt wird die Lesung mit der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, am Samstag, den 29. April, um 19 Uhr, ("KOMM-Haus", Selliner Str. 17, 04207 Leipzig, Eintritt 5 Euro / 3 Euro) sein.

Den Verlag Neuer Weg findet man auf der Messe in der Halle 5 Stand E306.

Für unseren Messeauftritt suchen wir Unterstützerinnen und Unterstützer, sowohl tage- als auch stundenweise. Insbesondere für das Wochenende wird Unterstützung gesucht. Eine tolle Erfahrung! Die Helferinnen und Helfer werden von uns auch ausgebildet, wie ein solcher Stand professionell gemacht wird.

Wer uns unterstützen kann, melde sich bitte beim Verlag Neuer Weg (0201 25915 | verlag@neuerweg.de).