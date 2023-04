Beim Lesen dieses Buches war ich bass erstaunt, dass ausgerechnet ein Buch mit dem Titel, „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ das schafft, was mein engagierter Physiklehrer damals nicht geschafft hat: dass sich mir ein Blick in wesentliche naturwissenschaftliche Zusammenhänge aus der Physik, aber auch auf anderen Gebieten, wie etwa der Biologie, eröffnet hat. Wie ist dem Autor des Buchs das gelungen? Das Buch greift die weit verbreitete These an, dass die Naturwissenschaften etwas neutrales, von der Weltanschauung unabhängiges, sind. Insbesondere greift es den Einfluss des Positivismus und Pragmatismus in der bürgerlichen Naturwissenschaft an, weil dieser deren Wissenschaftlichkeit und damit die Fähigkeit, die Lösungen für die drängenden Probleme zu finden, hemmt.

In unserem Physikunterricht spiegelte sich die idealistische Herangehensweise wider. Der Lehrer hat sich jede Mühe gegeben, uns die einfachsten Gesetze beizubringen. Ich konnte diese Vorgänge und Formeln zwar einzeln für sich verstehen, konnte sie auswendig, aber ich wusste diese nicht in das ganze System der Physik einzuordnen.

Für die „Fata Morgana einer Physik ohne Weltanschauung“ stand der renommierte Astrophysiker Stephen Hawking. Er wird auf Seite 53 zitiert: „Die Philosophie ist tot. ... Jetzt sind es die Naturwissenschaftler, die mit ihren Entdeckungen die Suche nach Erkenntnis voranbringen.“ Es soll also egal sein, mit welcher Denkweise geforscht wird und mit welcher Denkweise Schlussfolgerungen daraus gezogen werden? Diesen Unsinn lässt dieses, der Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung der Menschheit verpflichtete, Buch natürlich nicht unwidersprochen stehen. Sondern es lässt niemand anderen als Friedrich Engels, den Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus, darauf antworten: „Die Naturforscher glauben sich von der Philosophie zu befreien, indem sie sie ignorieren oder über sie schimpfen. Da sie aber ohne Denken nicht vorankommen und zum Denken Denkbestimmungen nötig haben, ... stehn sie nicht minder in der Knechtschaft der Philosophie, meist aber leider der schlechtesten, und die, die am meisten auf die Philosophie schimpfen, sind Sklaven grade der schlechtesten vulgarisierten Reste der schlechtesten Philosophien.“