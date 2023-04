Trauer und Protest nach Folter und Ermordung der hochrangigen Führer der CPP Benito Tiamzon und Wilma Austria

Die beiden wurden am 21. August 2022 in der Provinz Samar lebend gefangen genommen, als sie in zwei getrennten Lieferwagen auf der Nationalstraße in Richtung Catbalogan City unterwegs waren. Die Tiamzons wurden schwer gefoltert. Zeugen berichteten, dass sie "sahen, wie die Gesichter und Körper der Opfer zerschlagen und offenbar mit harten Gegenständen geschlagen wurden".

Die CPP bestritt frühere Behauptungen der Regierung, die Tiamzons seien am 22. August 2022 bei einem Feuergefecht vor der Küste von Catbalogan getötet worden. "In Wahrheit wurden die bereits leblosen Körper der Tiamzons und ihrer Gruppe auf ein mit Sprengstoff gefülltes Motorboot geworfen, das auf halbem Weg von Catbalogan zur Insel Taranganan geschleppt wurde, bevor es zur Explosion gebracht wurde", so die CPP.

Tiamzon war zum Zeitpunkt des Verbrechens der Vorsitzende des CPP-Exekutivkomitees, während Austria die Generalsekretärin war. Beide waren Mitglieder des Verhandlungsausschusses der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen während der Friedensverhandlungen unter Präsident Duterte von 2016 bis 2017. Sie kämpften ihr Leben lang für Freiheit, Frieden und Sozialismus. Die MLPD wird ihr Andenken in Ehren halten.



Auf Twitter erklärte die MLPD noch am Abend:



MLPD kondoliert und protestiert gegen die Entführung, Folter und Ermordung von Benito Tiamzon (Ka Laan) und Wilma Austria-Tiamzon (Ka Bagong-tao), Anführer der CPP. Gerechtigkeit für die Tiamzons und die Catbalogan 10! Revolutionäre sind keine Terroristen! Gib Antikommunismus keine Chance!“



