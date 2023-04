Filmmatinée in München: "Wenn wir zusammen gehen ..."

Elf Jahre nach der tunesischen „Jasmin“-Revolution, wo Frauen schon einmal zu Tausenden für ein besseres Leben auf die Straße gingen, versammelten sich in Tunis 417 Frauen aus 44 Ländern, um in einer unabhängigen, selbstfinanzierten, bunten Weltfrauenkonferenz für Frieden, Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen. Der Dokumentarfilm gibt den Frauen eine Stimme und ein Gesicht.

Anwesend in München sind auch Vertreterinnen der Münchner Delegation. Für die selbst organisierte und selbst finanzierte 3. Konferenz der Basisfrauen wurden in München Spenden gesammelt für die Anreise von Ayla aus der Westsahara. Sie ist im Flüchtlingslager aufgewachsen und in den Kampf gegen die Besatzung durch Marokko förmlich hineingewachsen – und konnte mit Hilfe aus München den Frauen der Welt hautnah über diesen „vergessenen“ Konflikt berichten.

Mit Margaret, einer Pastorin aus Uganda, entstand bereits auf der 2. Weltfrauenkonferenz in Kathmandu ein Projekt zur Unterstützung ihrer Gemeinde durch Landkauf. Ihre Anreise scheiterte jedoch an Visa-Problemen – oft ein Hindernis für Basisfrauen, die nicht über große finanzielle Mittel verfügen. Sie wird im August zur 3. Bergarbeiterkonferenz in Thüringen zusammen mit einem Bergmann anreisen. Dafür werden Spenden gesammelt.

Der Gedanke der Kooperation und Koordination internationaler Kämpfe um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ist heute notwendiger denn je. Frauen der Welt wollen Kriege und Umweltkatastrophen und alltägliche Gewalt auf der ganzen Welt bekämpfen. „Mich hat in Tunis besonders begeistert, wie Frauen, z.B. aus Bosnien oder aus der Türkei, unsägliche patriarchale Gewalt erlebt, aber den Kampf aufgenommen haben, gemeinsam mit anderen,“ so eine junge Teilnehmerin aus München.

Dazu ist die Stärkung der Frauenbewegung von „Religion bis Revolution“ und im solidarischen Austragen von Differenzen die Einheit weiterentwickeln notwendiger denn je. Dem ist die Weltfrauenbewegung verpflichtet. Nach der Weltfrauenkonferenz ist vor der Weltfrauenkonferenz.

