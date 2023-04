Freundeskreis Flüchtlingssolidarität solidarisch mit Roland Meister

Lieber Roland,

wir sind empört über die infamen Angriffe gegen dich und alle fortschrittlichen Menschen, die sich das Recht nicht nehmen lassen, Fakten gegen Geschichtslügen zu stellen! Du hast so manchen aus dem Freundeskreis vertreten - die Wut und Betroffenheit sind groß. Alassa sagt: "Ich kenne Roland als einen engagierten Rechtsanwalt und habe mich immer bei jeder Gerichtsverhandlung mit ihm gefreut. Er macht seine Arbeit nicht nur wegen des unmittelbaren Erfolgs, sondern setzt sich in jedem der Fälle so ein, als ob es um ihn selbst ginge. Mit ganzer Seele und Entschlossenheit, dass Gerechtigkeit durchgesetzt wird. Meine unbeschränkte Solidarität hat er."

Du kämpfst mit uns für das politische Recht auf Asyl, stehst streitbar und furchtlos ein für unteilbares Menschenrecht und Menschenwürde und nimmst dabei stets gegen jede Form von Rassismus und Faschismus Stellung. Du hast uns immer begleitet, beraten und dafür keine Wege und Mühe gescheut. Dir aus dieser konsequent antifaschistischen Haltung jetzt einen Strick zu drehen, ist zutiefst ungerecht und abscheulich. Dass sie dir sogar die Ausübung deines Berufes streitig machen wollen, zeigt, wie sehr sie offenbar solche Anwälte zu fürchten haben.

Wir reihen diesen Angriff ein in eine reaktionäre Politik, eine Asylpolitik, die faktisch das Recht auf Asyl abschaffen will, das eine Lehre aus der deutschen Geschichte ist, eine Flüchtlngspolitik, die die Flüchtlinge bekämpft, anstatt die Fluchtursachen, eine Politik, die noch immer schamlos die Ressourcen fremder Länder ausbeutet und dabei die Augen vor dem menschlichen Elend verschließt, das daraus erwächst und die die Opfer kriminalisiert anstatt die Täter. Wir versichern dir, dass wir voll solidarisch an deiner Seite stehen!

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI, Regionalgruppe Süd - www.freunde-fluechtlingssolidaritaet.org

Spenden über: „Solidarität International e.V.", IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Flüchtllingssolidarität"

change.org/alassa und change.org/evakuierung