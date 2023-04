Halle

Gedenken an Ernst Thälmann

Am gestrigen Sonntag wäre Ernst Thälmann 137 Jahre alt geworden. An seinem Denkmal in der Franckestraße in Halle (Saale) hat die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) eine kleine Gedenkveranstaltung durchgeführt.

