Gemeinsam mit den Völkern dieser Welt wollen wir Frieden

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Anwesende, danke, dass Ihr hier seid. Und das sage ich nicht nur als Phrase der Begrüßung, sondern auch aus vollster Überzeugung. ...

Ich möchte jetzt vor allem über die Realität aktuell sprechen, da ich es für unerlässlich halte, die Natur dieses Krieges zu verstehen. ...

Aus dem Leid der humanitären Katastrophe ziehen ... Präsident Selenskjy und seine Militärmaschinerie ihren Vorteil: Anwerben junger Menschen, die sowieso alles verloren haben. "Sicheres Einkommen, kostenlose medizinische Versorgung", so heißt es in den Aufrufen, sich freiwillig zu melden. Schön, dass mein monatlicher Sold sicher ist, aber, wie rechnet der ukrainische Staat es eigentlich ab, wenn Rekruten, frisch an der Waffe und in Klamotten, die noch nicht "kalt" sind in nur vier Stunden "Dienst an der Waffe" zum Leichensack werden?

Ja. Es sind vier Stunden. Dann sind die neuen Rekruten, frisch in Bachmut angekommen, verheizt, bekommen, wenn überhaupt, ihr Begräbnis als "Helden" der Ukraine“. Ihr kennt doch nicht einmal die Namen der Männer und Jungen, die ihr dort verheizt! ...

Doch auch die Perspektive in Russland ist brutal und kaum zu ertragen. ... Antikriegsproteste werden schwer verurteilt: Oppositionskräfte, die sich organisieren, werden kriminalisiert: Sascha (Name geändert) rief per Instagram zu Protesten auf: Der Screenshot der Story und seine Festnahme zwei Stunden vor Beginn am Treffpunkt waren die einzigen Beweise, die der russische Staat hatte. Innerhalb von 24 Stunden erging dann das Urteil: Zwei Wochen Knast. ...

Ich bin es leid, die immer gleichen Kamellen in neuer Verpackung zu lesen: Dieser Krieg hat immer wieder gezeigt, dass viele nicht wissen, was Faschismus bedeutet oder welche Bedeutung dieser Begriff hat. Weder Putin noch Selenskjy sind Hitler. Bandera ist kein Nationalheld, sondern ein Massenmörder und Faschist, „Slava Ukraini“ ist ein Ausruf ukrainischer Faschisten. ...

Unsere Losung heißt deshalb:

Gemeinsam mit den Völkern dieser Welt wollen wir Frieden - Gegen alle Kriegstreiber dieser Welt!

