Gericht verurteilt Griechenland

Am Donnerstag vergangener Woche streikten rund 70 Beschäftigte der PPK Mining Equipment in Newcastle im Bundesstaat New Southwales zum zweiten Mal für eine Lohnerhöhung. Schon am 5. April hatten sie für 24 Stunden gestreikt. Seit 2019 hatten sie keine Lohnerhöhung mehr erhalten. Das Angebot der Firma von 11 Prozent für fünf Jahre abgelehnt hatten sie abgelehnt. Eine jährliche Steigerung von 2,2 Prozent würde angesichts der Inflation von 6,8 Prozent Lohnsenkung bedeuten. PPK hatte den Umsatz 2022 um 23 Prozent gesteigert.