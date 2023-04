Grußwort von Anastasis

Hallo! Unsere Sichtweise auf die unsäglichen Kriege dieser Welt ist der euren sehr nahe, den Blutzoll zahlt wie immer die einfache Bevölkerung und trifft vor allem die Sozialschwachen, an der Front schießen Arbeiter auf Arbeiter oder werden von Söldnertruppen um ihr zumeist junges Leben gebracht. Wir denken, die Söhne der Oligarchen sind an der Front seltener zu finden.

Warum man überhaupt eine Waffe auf einen anderen Menschen richtet, erschließt sich für uns überhaupt nicht. Wir haben alle vier den Dienst an der Waffe, als wir zum Wehrdienst einberufen wurden, verweigert. Natürlich ist es uns klar, dass dies in vielen Ländern erst gar nicht möglich ist. Wie schon zu Zeiten des kalten Krieges (Kuba-Krise), droht die atomare Eskalation, was wohl auch damit zu tun hat, dass die Ressourcen unserer Erde endlich sind und die Systeme nach einer neuen Weltordnung streben.

Umso wichtiger ist es, solidarisch zusammenzustehen und die Arbeiterklasse international zu vereinen und nicht den imperialistischen Herrschern dieser Welt zu dienen. Die zwei bis drei Prozent der Menschheit, die all den Reichtum dieser Erde für sich beanspruchen, dürfen niemals als Sieger hervorgehen. Dazu brauchen wir unbedingt ein solidarisches Miteinander und müssen dem wann immer es geht, Ausdruck verleihen.

Das Rebellische Musikfestival ist dafür ein hervorragendes Forum um unserer Stimme Kraft zu verleihen, damit eine solidarische Weltgemeinschaft keine Illusion bleibt!

Liebe Grüße, Anastasis