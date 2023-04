Hagen: Keine Demonstration? Das wundert uns sehr

Wie wir durch den Aufruf des DGB zum diesjährigen 1. Mai erfahren haben, soll es dieses Jahr keine Demonstration in Hagen geben. Das verwundert uns sehr.

Der 1. Mai wird weltweit als internationaler Kampftag der Arbeiterklasse begangen. In Europa meldet sich dieses Jahr die Arbeiterbewegung mit großen Streiks zu Wort: In England, Griechenland, Italien, Belgien und Frankreich mit zum Teil Generalstreiks gegen die Regierungen.

Im Iran und in Israel kämpfen Massenbewegungen für Demokratie und Freiheit, wie auch in vielen anderen Ländern der Welt. In Deutschland gibt es einen Aufschwung gewerkschaftlicher Kämpfe gegen die Folgen der Inflation. Ver.di und EVG legten am Groß-Streiktag am 27. März das halbe Land lahm. Nicht zuletzt deshalb wachsen auch die kämpfenden Gewerkschaften mit vielen neuen Mitgliedern. Mit der Schließung von Galeria Kaufhof geht der Kahlschlag in der Hagener Innenstadt weiter: Eine ganze Belegschaft, vor allem Frauen, werden auf die Straße gesetzt. In der Stahlindustrie stehen große Angriffe auf die Belegschaften bevor.

Wir haben existenzielle Aufgaben: Eine globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Im Ukrainekrieg droht eine Eskalation bis zur Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Der 1. Mai hat große Bedeutung auch als Zeichen gegen nationalistische Spaltung und für die internationale Arbeitereinheit!

Gerade jetzt keine 1.-Mai-Demonstration zu machen, geht in die falsche Richtung. Im Gegenteil, wir müssen uns viel mehr zusammenschließen und kämpfen. Es ist nicht richtig, dass der 1. Mai als Kampftag der Arbeiter immer mehr zu einem Familienfest verändert werden soll. Schon letztes Jahr gab es Kritik daran, dass keine richtige Demonstration organisiert wurde. Es ist auch nicht zu akzeptieren, dass Stände von verschiedenen Organisationen, die seit vielen Jahren fester Bestandteil des 1. Mai sind, keine Genehmigung bekommen haben.

Wir sind uns sicher, dass viele Hagener diese Kritik teilen. Es gibt verschiedene Organisationen und Einzelpersonen, die das unterstützen. Deshalb haben wir eine Demonstration angemeldet. Wer diese Demonstration unterstützen möchte, kann sich bis Mittwoch, dem 26. April, bei der Kontaktadresse der Montagsdemonstration melden. Falls der DGB doch eine Demonstration anmeldet, werden wir uns daran beteiligen.

Aufruf zur Demonstration am 1.Mai 2023

Wo: Vorplatz der Johanniskirche

Wann: 10 Uhr.

Kontakt: Kontakt: montagsdemo@thilokrueger.de