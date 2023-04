Immer mehr im Zeichen des bürgerlichen Antifaschismus

Am Sonntag, dem 16. April 2023, fand die jährliche Gedenkveranstaltung auf der heutigen Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald statt. Ca. 250 Leute nahmen teil. Es kamen auch zwei Buchenwald-Überlebende zu Wort. Sie berichteten von dem brutalen Terror der Nazis. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand dieses Jahr das Gedenken an die Sinti und Roma, die von den Faschisten als Teil einer „minderwertigen Rasse“ ermordet worden waren. Es sprachen unter anderem Bodo Ramelow (Linkspartei), Ministerpräsident von Thüringen, der Vizepräsident des Zentralrats der Sinti und Roma, Jacques Delfeld, der die Rede für den krankheitsbedingt fehlenden Zentralratsvorsitzenden, Romani Rose, hielt, und Doreen Denstädt, Migrationsministerin in Thüringens.

Ramelow setzte sich mit einer prominenten Rede in Szene und trägt als Leiter der Staatskanzlei Thüringen, der die Gedenkstätte Buchenwald unterstellt ist, die Hauptverantwortung für die stete Umorientierung der Gedenkstätte hin zum bürgerlichen Antifaschismus. Er selbst profiliert sich, andere Kräfte sollen herausgedrängt werden – ein Vorgeschmack auf die kommende Thüringer Landtagswahl 2024?

Denn das Gedenken wird immer mehr auf Grundlage des bürgerlichen Antifaschismus gestellt, was in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erfuhr und zu Recht zu Unmut und Protest unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern führte: