Internationalistische Liste / MLPD in „buten un binnen“ und im „Weser-Kurier“

So werden heute im Magazin buten un binnen von Radio Bremen, das auch vom NDR ausgestrahlt wird, Interviews mit den kandidierenden Parteien gesendet. Darunter auch das mit der Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste / MLPD, Lena Salomon.

Der Weser-Kurier schreibt über die Internationalistische Liste / MLPD: „Hier ist der Name Programm. Die MLPD will den Kapitalismus abschaffen und eine sozialistische Gesellschaft etablieren. Die MLPD verurteilte nach eigenen Angaben sowohl das faschistische Putin-Regime als auch die Politik der NATO und sei ‚die einzige zur Wahl antretende linke Partei, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist‘, teilt Kandidat Wolfgang Lange (Listenplatz 2) mit. Die selbsternannte Arbeiterpartei unterstütze zudem ‚den Kampf für höhere Löhne, für die Übernahme aller Leiharbeiter bei Daimler und für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich‘. Während Grüne und SPD die Fällung von 136 Platanen billigten, betont die MLPD: ‚Wir geben keine Platane kampflos auf‘. Um die Bürgerschaft als Sprachrohr zu nutzen, will die MLPD auf über 5 Prozent kommen.“

