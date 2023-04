Iran: Fünf Monate arbeiten, ohne Lohn zu bekommen

Die Kumpel der Mine „Aq Darbande Sarakhs“ haben seit fünf Monaten, einschließlich Urlaub, keine Löhne und Sozialleistungen mehr erhalten. Einer der Arbeiter sagte ...: „Die fleißigen Arbeiter dieser Mine versuchen mit ihren vom Kohlenstaub geschwärzten Gesichtern, ihr Brot zu verdienen. Leider standen bis heute alle Unterstützung und Lösungen für die Probleme nur auf dem Papier, und es wurden keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen. ...

Diese Arbeiter verlangen bis heute fünf Monatsgehälter und „Eidi“ (Nowruzgeld, etwas wie Weihnachtsgeld).“ Ein anderer Arbeiter sagt auch: Die Arbeiterhäuser dieser Mine sind mehr als siebzig Jahre alt, die Arbeiter selbst haben diese Häuser renoviert, aber die Lebensbedingungen in ihnen sind sehr schwierig. Die Arbeiter müssen für Arztbesuche kilometerweit reisen, um sich eine einfache Ampulle injizieren zu lassen, ihnen werden die grundlegendsten medizinischen Leistungen in der Mine und in ihren Heimen vorenthalten. Diese Arbeiter werden unter schwierigsten Bedingungen allein gelassen. Und sie haben keine Stimme.

Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung