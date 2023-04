Kleinvieh macht auch Mist

Viele Kollegen winken nur, aber einige nehmen auch gerne ein Flugblatt gegen die Kriegsvorbereitung, zur Tarifrunde oder eine Leseprobe aus dem aktuellen Rote Fahne Magazin.

Mit manchen Kollegen dreht sich das Gespräch vor allem über die persönliche Situation, die Gesundheit, den Urlaub, usw. Man kennt sich ja oft seit Jahren. Immer habe ich die Spendendose mit der Aufschrift „1 Euro gegen die Regierungspolitik“ umhängen.

Viele nehmen überhaupt kein Portemonnaie mehr mit, zahlen im Betrieb mit ihrer Personalkarte. Aber manche sagen auch von sich aus: „Du willst bestimmt wieder was in deine Dose.“ So kommt eigentlich immer ein Betrag zwischen 50 Cent und 5 Euro zusammen.