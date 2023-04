Schockierende Gewalttaten von Minderjährigen

Ein weiterer bekannt gewordener Fall: Ein Mobbing-Video aus Heide (Schleswig-Holstein), in dem eine Schülerin (13) von einer Mädchen-Gruppe (13 bis 16 Jahre alt) gedemütigt und verprügelt wird.

„Nun ein weiterer schockierender Fall aus Hannover. Am 17. April stehen dort zwei Teenies (heute 15,16) vor der Jugendkammer des Landgerichts. Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Mädchen: versuchter Mord und räuberische Erpressung. Um an das Smartphone einer 14-Jährigen zu kommen, waren sie laut Anklage bereit, das Mädchen von einem Parkdeck zu stoßen!" (zitiert aus der Bildzeitung).

„Aus den USA hört man so was schon immer, aber jetzt auch hier bei uns?" ist eine verbreitete Sichtweise angesichts dieser Geschehnisse.

Zunächst gilt im Fall des Mordes unser aller Mitgefühl den Hinterbliebenen, in den andern Fällen den Opfern und ihren Angehörigen. Auch stellt sich wohl jedem die berechtigte Frage (insbesondere im Fall von Luise aus Freudenberg), was denn nun mit den Täterinnen geschieht, da sie ja strafunmündig sind. Selbstverständlich darf die jeweilige individuelle Verantwortung von Straftätern nicht verharmlost werden; allein die auftauchende Debatte um Senkung des Strafmündigkeitsalters führt am Ziel vorbei.

Und bei aller individueller Schuld darf eine weitere Seite nicht übersehen / übergangen werden: Ich meine das gesellschaftliche Problem. Wir leben in einer Zeit der psychologischen Kriegsvorbereitung und -führung, einer Fülle von immer neu auftauchenden Kriegsspielen und dergleichen in sozialen Netzwerken und andern Online-Seiten. Im Rote Fahne Magazin wird einmal mehr richtigerweise angeprangert, dass die Bundeswehr an Schulen fieberhaft um Nachwuchs wirbt. Alles das trägt dazu bei, dass Gewalt mehr und mehr als etwas völlig normales kommuniziert wird, dass selbst die Hemmschwelle vorm Töten schon bei ganz jungen Menschen abgesenkt wird. Mit der permanenten Kriegsrethorik haben die Regierenden und die Kriegstreiber also auch an Verbrechen durch Minderjährige eine erhebliche Mitschuld.