Training für das 17. Walzer-Fußballturnier kann beginnen

Wir freuen uns, dass nach längerer Corona-Pause in diesem Jahr das „Walzer-Fußballturnier“ wieder stattfinden kann.

Das Turnier hat seinen Namen von der Betriebszeitung Der Walzer, die vor vielen Jahren bei Krupp erschienen ist. Inzwischen ist sie in der gemeinsamen Stahlarbeiterzeitung Der Stahlkocher mitaufgegangen, an der Mitglieder der MLPD mitarbeiten.

Das „Walzer-Fußballturnier“ hat den Anspruch, den Zusammenschluss der Arbeiter und ihrer Familien zu fördern. Es ist immer eine gute Gelegenheit dazu, sich über Betriebe hinweg kennenzulernen und auszutauschen. Es wird ein Rahmenprogramm für die ganze Familie geben.

Das Turnier findet am Samstag, den 10. Juni, im Kirchenbergstadion in Hagen-Hohenlimburg statt. Es wird auf Kunstrasen ausgetragen. Beginn des Kleinfeldturniers (fünf Spieler plus Torwart / DFB-Regeln) ist 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt 45 Euro pro Mannschaft.

Es können Mannschaften aus Betrieben und Hobbymannschaften teilnehmen. Der finanzielle Überschuss des Turniers geht zugunsten des „Stahlkocher“.

Anmeldung und weitere Infos:

Reinhard Funk (burfunk@gmx.de, Tel.: 02334 – 567912).