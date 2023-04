Ukrainekrieg: Wie viele US-Truppen und Spione haben wir in der Ukraine?

Nach den undichten Stellen und den tröpfchenweisen Informationen des letzten Jahres fordert ein Gesetzgeber Klarheit vom Weißen Haus.

Der Kongressabgeordnete Matt Gaetz, der in den letzten Monaten die Tagesordnung mit Resolutionen überschwemmt hat, die darauf abzielen, die US-Truppen aus Auslandseinsätzen herauszuholen, welche seiner Meinung nach nicht vom Kongress genehmigt wurden, verlangt nun von Präsident Joe Biden, dem amerikanischen Volk mitzuteilen, wie viele amerikanische Militärangehörige derzeit in der Ukraine tätig sind.

Seine neue Resolution, die Biden zwingt, dem Repräsentantenhaus die genaue Zahl der US-Militärs in der Ukraine mitzuteilen und "Kopien aller Dokumente, die Pläne für die militärische Unterstützung der Ukraine skizzieren", auszuhändigen, kommt eine Woche nach dem Durchsickern von Pentagon-Dokumenten, die bisher nicht gemeldete US-Spezialeinheiten in dem Kriegsgebiet zeigen.

Dem Dokument zufolge waren im März 97 Spezialeinheiten aus NATO-Ländern in der Ukraine im Einsatz, darunter 14 US-Spezialeinheiten. Als die Zeitung Guardian um eine Bestätigung bzw. Klarstellung bat, sagte das Verteidigungsministerium: "Wir werden aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit sowie die Sicherheit unseres Personals und der unserer Verbündeten und Partner keine geheimen Informationen diskutieren oder bestätigen." Das Pentagon hat jedoch die Echtheit der Dokumente nicht bestritten.

Während "14 Spezialeinheiten" wie ein Tropfen auf den heißen Stein klingt, reihen sich diese Enthüllungen in eine Reihe anderer Informationen des letzten Jahres ein, die zusammengenommen mehr Fragen als Antworten aufwerfen, und unterm Strich hat das amerikanische Volk ein Recht darauf, es zu erfahren, sagt Oberstleutnant a. D. Daniel Davis.

"Es ist völlig angemessen, dass das amerikanische Volk mit Bestimmtheit weiß, ob US-Truppen an militärischen Operationen in der Ukraine beteiligt sind - und dass wir eine Änderung verlangen, wenn uns die Antwort nicht gefällt", sagte Davis gestern, als ich ihn nach der Gaetz-Resolution fragte.

"In der amerikanischen Geschichte gibt es zu viele Beispiele dafür, dass Präsidenten heimlich US-Truppen einsetzen, ohne die Zustimmung oder das Wissen unseres Volkes. Es geht fast immer schief, wenn Präsidenten verdeckt mit unseren Truppen arbeiten."

Aus Berichten des letzten Jahres, die im Juni 2022 begannen, wissen wir, dass die CIA eine starke Präsenz in der Ukraine hatte und ein Netzwerk von Kommandos und Spionen unter europäischen Partnern einsetzte, das eingerichtet wurde, um der Ukraine wichtige Waffen und militärische Informationen zu liefern. Der New York Times zufolge "hat die Regierung Biden zwar erklärt, dass sie keine amerikanischen Truppen in die Ukraine entsenden wird, aber einige CIA-Mitarbeiter operieren weiterhin heimlich im Land, vor allem in der Hauptstadt Kiew, und leiten einen Großteil der massiven Mengen an Geheimdienstinformationen, die die Vereinigten Staaten mit den ukrainischen Streitkräften austauschen."

Ken Klippenstein und Jim Risen berichteten im Oktober 2022, dass "die Präsenz von Personal und Ressourcen der CIA und der US-Spezialeinheiten in der Ukraine viel größer ist als öffentlich bekannt". Sie berichteten für The Intercept, dass mehrere ehemalige und aktuelle Geheimdienstoffiziere ihnen sagten, dass die verdeckten Operationen "im Rahmen einer präsidialen Entscheidung über verdeckte Operationen" durchgeführt wurden, von der nur eine Handvoll Kongressabgeordnete in Kenntnis gesetzt wurden.

Im November kündigte die Regierung an, dass sie ein Team von militärischen "Waffeninspektoren" in die Ukraine entsenden würde, um Waffenlieferungen zu überwachen, aber dass sie sich nicht an den Kämpfen beteiligen würden. Ebenfalls in diesem Monat bestätigte das Verteidigungsministerium, dass es ein neues gemeinsames Streitkräftekommando mit der Bezeichnung Security Assistance Group Ukraine (SAGU) einrichten werde, das im Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika in Wiesbaden angesiedelt sei und von einem 3-Sterne-General geleitet werde, um "Waffenlieferungen und die Ausbildung des Personals abzuwickeln".

Im Februar dieses Jahres berichtete die Washington Post, das Pentagon wolle die Befehle aus der Zeit vor dem Ukrainekrieg wieder aufleben lassen, die es ihm erlauben würden, Kommandos in Form von "Kontrollteams" einzusetzen, um ukrainische Agenten anzuweisen, russische Desinformation zu bekämpfen und Truppenbewegungen vor Ort zu überwachen. Dies würde voraussetzen, dass sich das US-Personal in der Ukraine oder in einem Nachbarland befindet. Washington hatte bis zur Invasion im vergangenen Jahr solche Teams unter Abschnitt 1202 des National Defense Authorization Act von 2019 in der Ukraine eingesetzt.

Nick Turse, der ausführlich über verdeckte US-Operationen in anderen Teilen der Welt geschrieben hat, sagte, dass das jüngste Leck, das Sondereinsatzkräfte in der Ukraine zeigt, "kaum eine Überraschung ist. "

"U.S. Special Operations Forces sind überall auf der Welt im Einsatz, oft ohne jegliche Transparenz oder wirkliche Aufsicht", sagte er auf die Frage nach der Gaetz-Resolution. "Im Rahmen wenig bekannter Befugnisse führen Spezialeinheiten undurchsichtige Missionen durch, die manchmal nicht von Kampfhandlungen zu unterscheiden sind, ohne dass das amerikanische Volk und die meisten Mitglieder des Kongresses davon wissen."

Was wir nicht wissen, ist, wie viele Ausbilder und Geheimdienstmitarbeiter im Auftrag der US-Regierung vor Ort in der Ukraine tätig sind. Es gab Andeutungen, dass sie dort sind. Natürlich haben einige amerikanische Experten wie Alexander Vindman, die frustriert darüber sind, dass das US-Militär nicht direkter beteiligt ist, Biden von Anfang an aufgefordert, „Auftragnehmer“ (gemeint sind Söldner, Anm. d. Red.) in den Kampf zu schicken.

Andere haben gesagt, dass "operative Auftragnehmer" in der Ukraine eingesetzt werden sollten, nicht um zu kämpfen, sondern um den Ukrainern bei der Ausbildung und Bedienung der hochentwickelten Waffen zu helfen, die Washington dorthin schickt. Sind sie jetzt dort? Das ist schwer zu sagen. Wir wissen, dass es heute in der Ukraine viele private Militärfirmen aus dem ganzen Westen gibt, die in den Bereichen Extraktion, Ausbildung und humanitäre Hilfe tätig sind, aber soweit wir wissen, arbeiten sie freiberuflich und nicht im Auftrag der USA.

Der Einsatz von „Auftragnehmern“, ob Amerikaner oder Dritte, ist weit verbreitet, seit die USA nach dem 11. September 2001 einen globalen Krieg gegen den Terror begonnen haben. Nach Angaben des Congressional Research Service waren Ende 2022 im gesamten Zuständigkeitsbereich des US-Zentralkommandos etwa 22.000 „Auftragnehmer“ für das Verteidigungsministerium tätig.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass 'Auftragnehmer’ einen bedeutenden Teil der US-Personalpräsenz in der Ukraine ausmachen", spekulierte Ted Carpenter, der kürzlich für RS über dieses Thema schrieb.

"Ich gehe davon aus, dass sie für den Betrieb und die Wartung der fortschrittlicheren ... Waffensysteme eingesetzt werden, die die NATO Kiew zur Verfügung gestellt hat", erklärte er am Montag. "Eine weitere interessante Frage ist die, wie viele DIA- (Defense Intelligence Agency) und Pentagon-Mitarbeiter sowie „Auftragnehmer“ der Ukraine mit Zielinformationen für Angriffe auf russische Streitkräfte helfen könnten. Einige der Operationen scheinen viel zu ausgeklügelt für die bekannten Fähigkeiten, die die Ukraine zu Beginn der Invasion besaß."

RS hat eine Anfrage an die Pressestelle des Verteidigungsministeriums gestellt, um zu erfahren, wie viele „Auftragnehmer“ sich heute in der Ukraine aufhalten könnten. In der Zwischenzeit sagte Gaetz in einer Erklärung, er werde seine eigene Suche nach einer klaren Anzahl von US-Truppen dort fortsetzen. "Diese Regierung muss dem amerikanischen Volk gegenüber völlige Transparenz walten lassen, wenn sie einen Krieg mit einem nuklearen Gegner riskiert, indem sie Spezialeinheiten in der Ukraine operieren lässt."

