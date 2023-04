Abschaltfest in Lingen

350 Menschen kamen zusammen mit vielen Schildern und Transparenten. Die Stimmung war gut und alles war liebevoll vorbereitet bis hin zu warmer Suppe und Kaffee. Nur das Wetter spielte leider nicht mit.

Einigen stieß auf, dass der niedersächsische Energie- und Umweltminister Meyer (Grüne) sprechen durfte. Schließlich sind die Grünen in der Ampel-Koalition mitverantwortlich für die Verlängerung des "Atomausstiegs" für drei AKW bis Mitte April. Bei aller Freude der oft langjährigen Kämpfer gegen Atomkraft war auch klar, dass die Anti-AKW-Bewegung aktiv bleiben muss. Deshalb die Forderung, dass auch die Brennelementefabrik in Lingen und die Urananreicherungsanlage in Gronau geschlossen werden müssen.

Die Brennelementefabrik gehört ANF, einer Tochtergeesellschaft der französischen Framatom; sie wollen nun mit der russischen Rosatom zusammenarbeiten. Zwei im Prinzip feindliche imperialistische Mächte rekrutieren ihr Material zum Bau von Atombomben aus derselben Fabrik. Im Bus diskutierten wir, dass wir angesichts der existenziellen Bedrohung der Menschheit durch die Weltkriegsgefahr und die Umweltkatastrophe die unterschiedlichen Bewegungen mehr zusammenführen müssen.