Zugeständnisse und trotzdem fauler Kompromiss

Verhandlungsergebnis im öffentlichen Dienst erzielt – jetzt entscheiden die Mitglieder

Spät in der Nacht am 22. April haben die Gewerkschaften, der Bund und die kommunalen Arbeitgeberverbände ein Verhandlungsergebnis erzielt, das sich weitgehend an den Empfehlungen der Schlichtungskommission orientiert.

Von gp