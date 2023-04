Von wegen 1,5 Grad: Copernicus und Weltwetterorganisation schlagen Alarm

Durchschnittstemperaturen in Europa erreichen 2022 neue Höchstwerte

Der sechste Bericht des Copernicus Climate Change Service (C3S) wertete u.a. die Daten der europäischen Copernicus-Umweltsatelliten aus. Die Durchschnittstemperatur lag in Gesamteuropa 2022 etwa 2,2 Grad Celsius über dem Niveau vor der Industrialisierung. In Südeuropa waren die Menschen an bis zu 90 Tagen sehr starkem Hitzestress mit Temperaturen zwischen 38 und 46 Grad Celsius ausgesetzt. Der Kontinent Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent. Die Autoren des Berichts führen diese Entwicklung darauf zurück, dass die europäische Region vor allem aus Landmassen bestehe - über dem Land geht die Erwärmung weltweit schneller voran als über den Meeren. Außerdem gibt es viele Rückkopplungen zwischen der Arktis, wo die durchschnittliche Erwärmung bereits 3 Grad beträgt, und der europäischen Region. Eine verbreitete Trockenheit beeinträchtigt bereits massiv Landwirtschaft, Flussschiffahrt und die Energieerzeugung. Die Apologeten des Pariser Klimaabkommens sagen ja, dass eine Erderwärmung von 1,2 bis 2 Grad von der Menschheit verkraftbar sei. Weltweit, so der Copernicus-Bericht, ist die Erwärmung jetzt durchschnittlich bei 1,2 Grad. Wie man sieht, ist dieser Durchschnitt eben nicht einfach verkraftbar.

Kipppunkte Gletscherschmelze und Auftauen der Permafrostböden

Der Bericht der UN-Weltwetterorganisation legt neben der Beobachtung des Wetterphänomens El Niño einen Schwerpunkt auf die gigantische Gletscherschmelze in Europa, den dramatischen Rückgang des antarktischen Meereseises und neue Höhepunkte bei der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. "Das antarktische Meereis fiel auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, und das Schmelzen einiger europäischer Gletscher war buchstäblich unvorstellbar", heißt es in dem Bericht. Auch das Ansteigen des Meeresspiegels erreicht Rekordwerte. Dutzende Millionen Menschen sind betroffen, weltweit wird die Ernährungslage immer unsicherer, Massenmigration werde ausgelöst. Der WMO-Bericht legt viele Fakten dar, kommt aber nicht zu einer Gesamtqualifizierung der dramatischen Entwicklung. Die Einschätzung der MLPD ist, dass sich die Menschheit inzwischen am Beginn einer globalen, sich sukzessive ausbreitenden und vertiefenden Umweltkatastrophe befindet (Stefan Engel im gemeinsamen Rote-Fahne-Interview mit Gabi Fechtner). Irreversible Zerstörungen von Gletschern, polaren Eismassen, auftauende Permafrost-Böden oder das beschleunigte Artensterben haben bereits jetzt Kipppunkte überschritten.

Die allseitigen Folgen der Erderwärmung mit der Erwärmung der Atmosphäre, der Meere und der Böden führt zu qualitativen und irreversiblen Veränderungen in der gesamten Biospäre in Wechselwirkungen mit allen Faktoren der Umweltkatastrophe. Die komplette Verantwortung dafür trägt das alleinherrschende internationale Finanzkapital. Monopole und Übermonopole treiben in ihrer grenzenlosen Profitgier den Raubbau an den Lebensgrundlagen der Menschheit exzessiv weiter: Die Bergbaumonopole mit ihren zerstörerischen Abbaumethoden; die Energiemonopole, die nur machen, was Maximalprofit bringt; die Agrarmonopole, die mit gigantischer Wasserverschwendung produzieren; die Holzkonzerne, die Lebensmittelspekulanten. Gegen Wasserverschwendung anzugehen und wie der WMO-Bericht vorschlägt, sich weltweit für wirksame Warnsysteme einzusetzen, ist sicher sinnvoll. Die irreversiblen Zerstörungsprozesse werden im Kapitalismus nicht aufgehalten. Die Chance, den Erdball und die Lebensgrundlagen vor der Profitwirtschaft zu retten, besteht einzig und allein in der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution.