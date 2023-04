Der Kapitalismus bedroht die Menschheit. Perspektive: echter Sozialismus!

Spitzenkandidatin Lena Salomon schreibt eingangs

Liebe Bremerinnen und Bremer, es steht viel auf dem Spiel: Der Kapitalismus bedroht die Existenz der Menschheit! Sei es durch die Gefahr eines atomaren Welt­kriegs, sei es durch die begonnene globale Umweltkatastrophe. Höchste Zeit für eine echte Alternative! Das gibt es nur bei uns, bei der Internationalistischen Liste/MLPD:

Im Ukrainekrieg stellen wir uns sowohl gegen das faschistische Putin-Regime als auch gegen die Politik der NATO. Beide haben imperialistische Ziele, beide wollen die Ukraine beherrschen. Wir unterstüt­zen revolutionäre Arbeiterorganisationen in der Ukraine und in Russland. Wir sind die einzige zur Wahl antretende linke Par­tei, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Nein zum Transport von Mi­litärgerät von Bremer Boden! Mit unserer Kandidatur tragen wir bei, eine neue Frie­densbewegung aufzubauen. Wählt Frie­denspolitik! Keine Stimme den Kriegspar­teien!







Es ist nicht richtig, ein ums andere Mal das scheinbar kleinere Übel zu wählen. Jede Stimme für das „weiter so“ ist eine verlo­rene Stimme. Diesmal andere Wege gehen: Liste 11 wählen – mit allen fünf Stimmen!





Ihre Lena Salomon

(Spitzenkandidatin)

Dafür kämpfen wir

Aktiver Widerstand gegen die Vorbereitung eines atomaren Dritten Weltkriegs! Keine Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Massen!

Angesichts der unerträglichen, spekulationsgetriebenen Inflation – Kampf um Lohnnachschlag von 20 Prozent! Entsprechender Inflationsausgleich für alle staatlichen Leistungen wie das Bürgergeld, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen, Renten! Kampf gegen die geplanten Massenentlassungen bei Daimler! Festanstellung aller Leiharbeiter! 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!

Wir brauchen angesichts der begonnenen globalen Umweltkatastrophe einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf! Konsequenter Kurs auf 100 Prozent erneuerbare Energien! Kostenloser Nahverkehr! Schluss mit AKWs und Kohlekraftwerken, Verbot von Fracking und LNG-Terminals! Zulassung des Volksbegehrens für den Erhalt der Platanen!

Kitaplatz für jedes Kind! Für ein kostenloses, einheitliches und qualifiziertes Bildungssystem von der Krippe bis zur Hochschule! Unbefristete Übernahme aller Auszubildenden entsprechend der Ausbildung! Kampf dem Drogensumpf! Ausbau kostenloser und qualifizierter Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche! Kampf gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen und Mädchen! Für die Befreiung der Frau!

Verbot aller faschistischen Organisationen – hoch die internationale Solidarität! Gib Antikommunismus, Rassismus, Antisemitismus und Faschismus keine Chance! Bundeswehr: Raus aus Schulen, Unis und Jobcentern!

Schluss mit der Verfolgung revolutionärer Parteien und Organisationen! Solidarität mit dem Freiheitskampf des kurdischen und palästinensischen Volks und aller unterdrückten Völker! Uneingeschränktes Asylrecht für alle Unterdrückten auf antifaschistischer Grundlage! Schluss mit der Hetze gegen Geflüchtete!

Die komplette Wahlzeitung im pdf-Format

Mit Vorstellung des Kandidatenteams Lena Salomon, Harald Braun, Wanja Lange und Wolfgang Lange

Mit allen Wahlkundgebungen und -veranstaltungen, Konzert für den Weltfrieden, Ausflug, Wahlfete ...

Mit Argumenten zu "Nur noch Krisen, eine Lösung - Sozialismus"

Mit Fotos, Kontaktadressen, Spendenkonto

MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner nächsten Samstag in Bremen

Gabi Fechtner unterstützt den Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD - Liste 11 - in Bremen. Am Samstag, dem 22. April 2023, macht sie zusammen mit den Wahlkämpferinnen und -kämpfern vor Ort um 11.30 Uhr auf dem Bremer Marktplatz eine Wahlkundgebung. Am Abend stellt sie das neue Buch der MLPD, "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" vor und diskutiert mit den Besuchern. 18 Uhr, Jugendfreizeitheim Buntentor, Geschwornenweg 11a, 28201 Bremen, 18 Uhr. Eintritt: 5.-/3.- €

Spendenaufruf: Protest ist links! Spendet für den Wahlkampf der sozialistischen Alternative!

Der Sozialismus ist der einzige Ausweg aus der Gefährdung der Menschheit durch den heutigen Kapitalismus. Wir lehnen Waffenlieferungen an die Ukraine ab, weil dieser Krieg von beiden Seiten ungerecht ist. Wir sind die einzig konsequente Kraft gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe. Wir treten gegen die volksfeindliche Politik der Bundesregierung wie des SPD / Grünen / LINKE-Senats in Bremen an. Und wir begrüßen, dass die faschistoide AfD nicht zur Bürgerschaftswahl in Bremen zugelassen wurde. Protest ist links! Wir verstehen uns im Wahlkampf - und gegebenenfalls künftig in der Bürgerschaft - als Sprachrohr der Massen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten verpflichten sich, keinen Cent ihrer Bezüge für sich persönlich zu nehmen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien, die den Wahlkampf vom Staat finanziert und jede Menge kostenlose Werbezeit in den Medien bekommen, finanzieren wir alles durch Beiträge und Spenden!

Besser kann man sein Geld nicht anlegen. Jeder Euro für diesen Wahlkampf ist eine Investition in die Zukunft! Ihre MLPD Bremen

Spendenkonto: Zentralkomitee der MLPD, IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00. Stichwort: Bürgerschaftswahl Bremen