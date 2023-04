Warum ich zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz fahre

Derzeit erleben wir den Sudankrieg. In ihm stehen sich zwei Generäle gegenüber, die beide das Gold des Landes zu ihrem eigenen Vorteil ausbeuten wollen. Imperialisten mischen mit. Wir haben den Kongo-Ruanda-Krieg, den Burundi-Kongo-Krieg, bei dem es um Coltan geht. Neben Kriegen um Macht und Profit ist Kinderarbeit eines der größten Probleme in Afrika: Zehntausende Kinder ab zwölf Jahren arbeiten im Bergbau. Die Bergleute, die im informellen Sektor arbeiten, sind aufgrund der tiefen Armut dazu gezwungen, illegal zu arbeiten, um sich und ihre Familien zu ernähren, während die Imperialisten sich bereichern.

Diese Ausbeutung im informellen Bergbau - ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt - geht oft mit Bodenvergiftungen und Wasserverschmutzung einher und verursacht viele Krankheiten. Widerstand und Protesten gegen die Verursacher wird mit Repression begegnet; Kämpfer gegen diese Zustände werden eingeschüchtert.

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz, die vom 31. August bis zum 3. September in Thüringen stattfinden wird, bietet die Gelegenheit dazu, Bergarbeiter aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um mehr über ihre Lage und über die Kämpfe in ihren Ländern zu erfahren bzw. eine solidarische Kampfgemeinschaft der Bergleute der Welt zu bilden. Ich fahre mit, um meine Kenntnisse über die Ausbeutung durch große Bergbau-Monopole in Afrika zu berichten.

