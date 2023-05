1. Mai 2023 im Zeichen sich belebender Arbeiterkämpfe und des Richtungskampfs in der Arbeiterbewegung

Den Auftakt bildeten die Demonstrationen in Australien, Philippinen und Japan. Aus Manila wird berichtet: "Die heutigen Demonstrationen waren ein großer Erfolg. In sehr vielen Städten in Luzon, den Visayas und Mindanao schlossen sich die Arbeiter von Kilusang Mayo Uno1 mit anderen Arbeitergruppen zusammen. Ihre Hauptforderung: Kämpft für Löhne, Arbeitsplätze, Arbeiterrechte!" Viele Redner griffen an, dass sich in den letzten drei Wochen mehr als 15.000 US-Soldaten auf den Philippinen befanden und Kriegsübungen im Westphilippinischen Meer durchführten. Genauso wie in Bangladesch forderten die Demonstranten eine drastische Erhöhung des Mindestlohnes.



In Frankreich war der 1. Mai verbunden mit Streiks auf den Flughäfen: ein Drittel weniger Flüge gab es in Paris Orly, Marseille und Lyon, ein Viertel weniger in Roissy. Bei der großen Kundgebung in Paris stand der Protest gegen die arbeiterfeindlichen Gesetze der Regierung im Zentrum.

Kampf gegen Weltkriegsgefahr ein Hauptthema

In vielen Ländern war der Kampf gegen die akute Weltkriegsgefahr eines der Hauptthemen. In Griechenland führten die Seeleute einen 24-stündigen landesweiten Streik in allen Schiffskategorien durch. Auch die Beschäftigten des Bahnnetzes beteiligen sich mit einem 24-Stunden-Streik. Das Zugunglück von Tempi mit 57 getöteten Jugendlichen mobilisierte zusätzlich. In Athen endete die Kundgebung am Syntagma-Platz mit der von Tausenden gesungenen "Internationale".

Im Niger forderte der Gewerkschaftsdachverband CNT in seinem Maiaufruf den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Niger - wenige Tage, nachdem der Bundestag den Einsatz der Bundeswehr dort erneut beschlossen hat. Der Kampf gegen die begonnene Umweltkatastrophe spielte am 1. Mai insgesamt noch keine so ausschlaggebende Rolle.

"Gewehre herumdrehen" - aber konsequent

In Deutschland haben laut DGB 287.880 Menschen an 398 Veranstaltungen und Kundgebungen teilgenommen. Das sind etwas mehr als im letzten Jahr mit 203.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch noch deutlich weniger als in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Bei der zentralen DGB-Kundgebung in Köln erinnerte der örtliche DGB-Vorsitzende Witich Roßmann an das Jahr 1918, als die Arbeiter und Soldaten die Gewehre herumdrehten, den Kaiser gestürzt und den Krieg beendet haben. Auch heute müssten die russischen Arbeiter die Gewehre herumdrehen und ihre Regierung stürzen. Ein Aufruf, der allerdings im Sinne Lenins ergänzt werden müsste um die Aufforderung an die ukrainischer Arbeiter, auch gegen ihre arbeiterfeindliche und kriegslüsterne Regierung sowie die mit ihr verbündete NATO vorzugehen.

Abordnung von Eisenbahnern mit Streikwesten dabei

Insbesondere Arbeiter aus den industriellen Großbetrieben und Belegschaften, die in Tarifkämpfen standen beziehungsweise stehen, wie aus dem Öffentlichen Dienst und von der Bahn, bestimmten in vielen Städten das Bild. In Köln kam eine ganze Abordnung von Eisenbahnern mit Gewerkschaftswesten. In Gelsenkirchen traten Bergleute mit ihrem großen Transparent auf. In mehreren Bergarbeiterstädten des Ruhrgebiets sammelten Kumpel Spenden für die Reisekosten zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz im Herbst dieses Jahres und gewannen Mitstreiter, die bei der Vorbereitung helfen.