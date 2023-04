50 Millionen Bergarbeiter sind eine Macht, wenn sie sich vereinigen. Und sie werden immer mehr! Vor einigen Jahren waren es etwa 20 Millionen, heute sind es schon 50 Millionen.

Die Weltbank geht davon aus, dass etwa 7 Millionen Arbeiter im industriellen Bergbau beschäftigt sind. Das ist der hochproduktive Bergbau, der in der Hand weniger internationaler Monopole ist. Die Kämpfe dieser Kumpel haben oft weltweite Ausstrahlung.

Mittlerweile werden auch viele industriell betriebene Minen neu eröffnet. Der handwerkliche bzw. Kleinbergbau ist bereits in den letzten Jahren regelrecht explodiert.

1993 waren es noch 6 Millionen Bergarbeiter in diesem Bereich, 1999 13 Millionen, 2014 30 Millionen, 2017 waren es bereits 40,5 Millionen Bergleute, die direkt in diesem Bereich arbeiten. Aktuell wird die Zahl von der Weltbank auf 44,7 Millionen geschätzt.

Die Schwerpunkte im Kleinbergbau liegen in Indien (15 Millionen Beschäftigte), China (9 Millionen Beschäftigte), Indonesien (3,6 Millionen Beschäftigte) und in Afrika.

30 Prozent der Beschäftigten in den klein- und handwerklichen Bergbaubereichen sind Frauen. Insgesamt hängen wiederum 150 Millionen Beschäftigte von diesen Arbeitsplätzen ab, in mindestens 80 Ländern. Sie arbeiten überwiegend in kleineren Minen, aber sie sind teils in die internationale Produktion einbezogen. So schürfen sie 26 Prozent der weltweiten Tantalproduktion, 25 Prozent der weltweiten Zinnproduktion, 20 Prozent der Goldproduktion usw. 70 bis 80 Prozent der Beschäftigten dort arbeiten im sogenannten informellen Bereich, die Arbeitsbedingungen sind oft besonders gefährlich.

Die Bedeutung der Bergarbeiter nimmt also erheblich zu und ihre Zahl ist seit Beginn der Neuorganisation der internationalen Produktion in den 1990-Jahren sogar sprunghaft in die Höhe geschnellt. Umso wichtiger, dass ihre Vertreter bei der Internationalen Bergarbeiterkonferenz zusammenkommen und sich vereinigen.