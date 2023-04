Bürgerschaftswahl Bremen

„Abgeordnetenwatch“ zensiert Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD

Wanja Lange, Kandidat für die Internationalistische Liste / MLPD zur Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai. Wird vom Moderatorenteam seines Profils auf www.abgeordnetenwatch. de zensiert. Ihm wurde von der Moderation untersagt, von "Weltkriegsvorbereitung" zu sprechen. Auch weitere Aussagen seinerseits wurden zensiert. Er hat daraufhin den folgenden Brief an „Abgeordnetenwatch“ geschrieben:

Korrespondenz