Betreuerin aus dem letzten Jahr: "Ich komme nächstes Jahr wieder!“

"Schützend“ heißt aber nicht, die Jugend aus den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen herauszuhalten: So wird derzeit in den Schulen der Krieg in der Ukraine und erst recht der notwendige aktive Widerstand gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg regelrecht totgeschwiegen. Verbreitet wird einem Erziehungsstil das Wort geredet, Kindern keine körperliche Arbeit - zum Beispiel im Haushalt - „zuzumuten“. Oder es reicht angeblich, dass sich Kinder persönlich umweltgerechter verhalten.

Die MLPD versteht unter Schutz der Jugend, dass immer auch für die Interessen der Jugend mitgekämpft wird. Keine Arbeitsplätze dürfen preisgeben werden - auch im Interesse der nächsten Generation. Keine Verharmlosung und Legalisierung von Rausch- und Suchtmitteln, weil der Gesundheitsschutz der Jugend eine Zukunftsfrage der Arbeiterklasse ist. Die MLPD hilft der Jugend, mit den selbstzerstörischen Einflüssen des Sexismus fertigzuwerden. Immer geht es darum, Kinder und Jugendliche in die Kämpfe der Arbeiter einzubeziehen und sie dafür zu erziehen.

Eine hervorragende Gelegenheit dazu ist, sich als Betreuer auf dem Sommercamp des REBELL, das vom 23. Juli bis 6. August im Thüringer Wald stattfinden wird, zu engagieren. Dort Vorbild im ganzen Leben sein, Jugendliche und Kinder darin auszubilden, eine Kasse zu führen, als Vorarbeiter mit ihnen bei Baueinsätzen zur Verschönerung des Ferienparks Thüringer Wald zusammenzuarbeiten, sie über und in der Camp-Küche zu einer gesunden Ernährung zu erziehen, als „Trainer“ zum täglichen Sport herausfordern, bei der Mitarbeit an der Wiederaufforstung im Thüringer Wald Kinder und Jugendliche im „Kleinen und Großen“ zu aktiven Kämpfern gegen die globale Umweltkatastrophe erziehen etc.

Die Betreuer auf den Sommercamps waren immer begeistert von dieser einzigartigen Lebensschule. Kinder und Jugendliche sind eben nicht nur Hauptleidtragende, sondern auch „Frischmacher“. Als Betreuer bewerben kann man sich bei der MLPD. Betreuer zahlen für die Teilnahme pro Woche 100 Euro (bei Buchung bis zum 28. Mai). Für diesen Schnäppchen-Preis muss man nicht einmal unbedingt ins Zelt kriechen. Übernachtung ist auch in den Hütten der Ferienanlage oder im Gästehaus möglich.