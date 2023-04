Die Bergleute haben begonnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren ...

Rote Fahne: Würden du dich bitte unseren Lesern vorstellen?

Ich bin Sinar Pradipta, eine Gewerkschafterin aus Indonesien. Meine Gewerkschaft konzentriert sich auf die Arbeiter-Ausbildung und ihre rechtliche Vertretung. Die Arbeiterinnen und Arbeiter Indonesiens müssen lernen, sich in unabhängigen Gewerkschaften zu organisieren. Sie müssen sich von 32 Jahren Zerschlagung der Gewerkschaften während der Ära der "Neuen Ordnung"¹ erholen und die Gewerkschaft als demokratische Schule etablieren, in der sie etwas über Politik und Sozialismus lernen können.



Wie ist die derzeitige Lage in Indonesien? Welche Rolle spielen die Präsidentschaftswahlen?

Wahlen werden zu einer Arena der Verfestigung und des Wettbewerbs der politischen Eliten, aber am Ende gibt es eine Art Kompromiss, um die Macht zu teilen. Bei den Präsidentschaftswahlen 2014 und 2019 traten Joko Widodo (Jokowi) und Prabowo Subianto in einen erbitterten Wettbewerb. Das Rückgrat der Prabowo-Anhänger war eine groß angelegte Mobilisierung fundamentalistisch-islamischer Gruppen, die aktiv gegen Chinesen, Christen, Kommunismus und LGBT-Themen vorgingen, um Jokowi in die Enge zu treiben. Währenddessen wurde Jokowi von politischen Buzzern (Social-Media.-Aktivisten, die ein Thema oder eine Person viral gehen lassen, Anm. d. Red.) in den sozialen Medien unterstützt. Die Massen spalteten sich auf in Unterstützer von Jokowi und Prabowo, nur um am Ende zu sehen, dass die beiden den Kuchen von Macht und wirtschaftlichem Zugriff unter sich verteilten. Der Wettbewerb endete mit der Ernennung Prabowos zum Verteidigungsminister, ein strategischer Posten mit der größten Haushaltsbefugnis.

Diese Politiker stärken ihre Positionen, indem sie sich auf die Macht des Gewaltapparats stützen. Heute wird Jokowi von vielen Polizeigeneralen unterstützt. Schließlich wurde die indonesische Polizei auch von der Neuen Ordnung ausgebildet und hatte sich stets geweigert, dem Innenministerium unterstellt zu werden. Während der Zeit der „Neuen Ordnung“ war die Polizei Teil der indonesischen Streitkräfte (ABRI).

Die Arbeitspartei kann an den Wahlen 2024 teilnehmen. Sie versucht, Stimmen aus der Arbeiterklasse zu gewinnen, indem sie sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Andererseits nominiert die Führung der Arbeiterpartei aber auch Vertreter der Kapitalisten als Präsidenten und Vizepräsidenten.



Wie entwickeln sich die Kämpfe der Arbeiterbewegung Bewegungen? Welche Rolle spielen die Bergarbeiter?

Die Arbeiterbewegung ist immer dann radikaler geworden, wenn sie mit sozialistischen und kommunistischen Ideen in Kontakt kam. Daher versuchen die Behörden immer, die Arbeiterklasse von den fortschrittlichen Intellektuellen zu trennen, indem sie die Arbeiterkämpfe auf wirtschaftliche Forderungen beschränken und fortschrittliche Organisationen isolieren. Während der 32 Jahre der "Neuen Ordnung" förderte das Militärregime massiv die antikommunistische Propaganda und es gab eine einzige Gewerkschaft, die SPSI. Als die „Neue Ordnung“ fiel, lernte die Arbeiterklasse von Grund auf, sich unabhängig zu organisieren. Im Jahr 2012 konnte die Arbeiterbewegung eine wichtige Entwicklung vollziehen, die Arbeiter führten zahlreiche Aktionen und Streiks durch: Am 27. Januar wurden sieben Industriegebiete in Bekasi, der größten Industriestadt Südostasiens, lahmgelegt, was zu Verkehrsstaus auf der 40 Kilometer langen Strecke nach Jakarta führte. Am 3. Oktober führte die Arbeiterbewegung einen landesweiten Streik mit mehr als 2 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch.

Bergleute haben immer eine wichtige Rolle in der indonesischen Arbeiterbewegung gespielt. So organisierten beispielsweise tausende von Arbeitern in der Sawahlunto-Kohlemine 1927 einen Aufstand. Obwohl er niedergeschlagen wurde, schärfte er das antikoloniale Bewusstsein. In der Ära der „Neuen Ordnung“ wurden viele neue Bergwerke eröffnet; ein Beispiel ist Grasberg in West Papua. Der Bergbau wird durch das Militär stark geschützt; in der Regel wird die ehemals einzige Gewerkschaft SPSI zum Schutz des Unternehmens in demselben gegründet. Derzeit kommen immer mehr Bergbaumonopole nach Indonesien, die aus China stammen.

Die Bergleute haben begonnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und an Demonstrationen und Streiks teilzunehmen, wie bei PT Gunbuster Nickel Industry, Central Sulawesi im Januar dieses Jahres. Die meisten Minen befinden sich außerhalb Javas und liegen oft in abgelegenen Gebieten. Deshalb ist es eine Herausforderung, die Bergarbeiter zu organisieren.



Wie können Gewerkschaften und andere kämpferische Kräfte gestärkt werden?

Viele Gewerkschaften hatten kämpferische Ideen und Aktivisten ausgeschlossen, sehr wenige Fortschrittliche arbeiteten unter der Masse der Arbeiterklasse. Eine antikommunistische Stimmung ist noch sehr stark und behindert ernstlich die Entwicklung einer kämpferischen Arbeiterbewegung. Aber in Zukunft wird es viele Möglichkeiten geben, das zu ändern - die jüngere Generation beginnt alternative Versionen unserer Geschichte zu lernen.

Dies geschieht durch die Stärkung und Professionalisierung der politischen Organisation der Arbeiterklasse. So können die täglichen Kämpfe und die entscheidenden Kämpfe der Zukunft geführt werden.