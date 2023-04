„Die Verse hat ein Kumpel geschrieben“

Aus diesem Anlass wurde am letzten Mittwoch in Moers ein Gedichtband mit Gedichten des Texters des Liedes, Johann Esser, öffentlich vorgestellt. Johann Esser war Kommunist und Bergmann. Sieben Mal wurde er von den Faschisten verhaftet; er war in drei verschiedenen Konzentrationslagern interniert. Und er hat 7000 handschriftliche Gedichte hinterlassen, die bisher niemand kannte. Der Verein „Erinnern für die Zukunft e. V.“ aus Moers hat in einem Jahr aufwändiger Recherchearbeit 3000 dieser Gedichte gesichtet, aussortiert und einen wunderschönen Gedichtband herausgegeben: „Der Spatz am Gitter“.

180 Seiten, mit Gedichten zu verschiedenen Bereichen, wie „Mutter, lass mich Bergmann werden“ - über Zeche und Zusammenhalt, oder „Es war nicht vergebens“ - über Verfolgung und Widerstand, oder „Schreit ein Nein in diese Welt“ - über Kriegsgefahr und Friedenskampf und so weiter.

Selbst die zahlreich bei der Lesung anwesenden Verwandten von Johann Esser kannten diese Gedichte bisher nicht. Eine Enkelin erzählte: „Opa saß immer irgendwo und schrieb. Wenn man ihn fragte: 'was machst du da' antwortete er: 'das willst du nicht wissen'. Gesprochen hat er wenig, immer nur geschrieben.“

Deutlich wird, dass Johann Esser mit diesen vielen tiefgründigen, kämpferischen, immer solidarischen und der Arbeiterklasse zugewandten Gedichten seine Erlebnisse im Faschismus verarbeitet hat, die Folter, die Unterdrückung, die Armut der Familie und immer wieder den konsequenten Kampf gegen die Faschisten. Deutlich wird auch: Sie konnten ihn nicht brechen.

Die erste Auflage in Höhe von 1000 Stück ist schon vergriffen; es kann also dauern, bis das Buch wieder geliefert werden kann. Aber: Bestellt es vor, zum Beispiel über People to People, damit eine zweite höhere Auflage gedruckt wird.

Hier eine Kostprobe aus dem Gedichtband:



Glück auf dem 1. Mai!

Aus dem Lenz, der neu geboren

steigt der 1. Mai heraus,

alle, die ihm treu verschworen,

grüßen froh ihn mit „Glück auf“



Maientag, gesetzt ins Heute,

will Signal sein allerwärts,

rufend Berg und Hüttenleute,

Mann und Frau und jedes Herz.



Maientag mahnt unverdrossen

alle Tage uns zur Wehr,

weil nur einig und geschlossen

leichter wird, was einzeln schwer.



Maientag sagt, dass du Hammer

nur und nie sollst Amboss sein,

dass dein Schmollen in der Kammer

nur dem Gegner dient allein.



Darum Mann der tiefen Schächte,

an der Werkbank, im Büro:

Erster Mail will keine Knechte -

macht dich frei und du wirst froh!

Hier geht es zur Homepage von People to People, wo auch das im Verlag Neuer Weg erschienene Buch "Die Moorsoldaten" gekauft werden kann