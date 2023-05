Dieses Buch hat es in sich! Ich arbeite in einem Großbetrieb im Ruhrgebiet. So manch einer kennt die heißen Diskussionen unter Kollegen und Kolleginnen. Es geht um die Politik der Grünen, die schon lange keine Umweltpartei mehr sind, wohl eher Kriegspartei; darum wie man Betriebsabläufe verbessern kann; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, aber auch mal um das Universum und die verrückten Theorien der bürgerlichen Astrophysiker von „Schwarzen Löchern“. Im Moment wird im Betrieb über Krieg, die Umweltkatastrophe, Inflation und die Krise auf der Welt diskutiert. Die Krisen die der Imperialismus hervorbringt. Da blickt man manchmal gar nicht durch.