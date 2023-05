Echt top - Wissenschaft für jedermann (und -frau)!

Aber was ist mit den anderen Elementen der Umweltkrise und den sich gegenseitig verschärfenden Wechselwirkungen? Das Umkippen des Amazonas-Regenwaldes, das Abschmelzen der Permafrostböden, usw.! Diese Prozesse wurden in Gang gesetzt und können nicht mehr rückgängig gemacht werden! Es hat ein Umschlag von immer „mehr“ Quantität der CO2-Konzentration und anderen Erscheinungen zu einer neuen Qualität, der globalen Umweltkatastrophe, stattgefunden. Mit nur positivistischen Methoden im Sinne von „mehr bzw. weniger CO2“ kann man das gar nicht erkennen. Deswegen ist die bürgerliche Umweltforschung in der Krise und kann uns keine passenden Antworten auf die existenziellen Fragen der Menschheit geben.

Das Buch selbst verwendet eine andere Methode, nämlich den dialektischen Materialismus. Das Buch hat mich motiviert, mich mehr mit dem dialektischen Materialismus zu beschäftigen. Ich denke, darin liegt der Schlüssel, wie wir die existenziellen Probleme der Menschheit lösen!