Ein Fototermin für die „Querfront“?

Wir trugen das Transparent der MLPD mit der Losung: „Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr! Gegen jede imperialistische Aggression in der Ukraine und anderswo“.

Der Wind war stark. Wir wechselten uns mit dem Tragen ab. Ein junger Mann bot uns an, auch eine Weile das Transparent zu halten. Das war für uns in Ordnung.

Bei der Kundgebung sprach uns jemand auf den Träger an. Wir schauten uns den Typ genauer an, und jetzt hatte er seine Jacke offen. Nun zu erkennen: ein T-Shirt der „Basis“. Die „Basis“ ist aktiv in der Corona-Leugner-Bewegung. Sie ist rechtsoffen in Richtung AfD. Es ist wohl kein Zufall, dass der junge Mann das MLPD-Transparent tragen wollte. Am besten, um so auf ein Foto zu kommen. „Querfront“ kommt für die MLPD aber prinzipiell nicht infrage. Wir nahmen das Transparent wieder selbst.