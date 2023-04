„Fresh Game“: Benefizkonzert zum 25-jährigen Jubiläum

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Diese gehen je zur Hälfte an die Duisburger Aidshilfe und an die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI), beide Organisationen werden an diesem Abend auch über ihre Arbeit informieren. Gegenwärtige Schwerpunkte von Solidarität International sind zum Beispiel die Erdbebenhilfe in Nordsyrien / Kurdistan und die Unterstützung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz.

Die Band formierte sich zur Veranstaltung "10 Jahre Arbeitskampf der Kruppianer" im April 1998 in der ehemaligen Krupp-Menage. Es folgten dann in den letzten 25 Jahren Auftritte auf Pfingstjugendtreffen und Rebellischem Musikfestival, bei Feten aller Art, wie auch mit Polit-Songs auf Demonstrationen und Kundgebungen. Unterstützt wurden dadurch die Umwelt- und Friedensbewegung, die soziale Bewegung (Montagsdemonstrationen), Frauenbewegung, gewerkschaftliche Aktivitäten und Arbeiterkämpfe. Auch auf Veranstaltungen der MLPD hat die Band mehrmals gespielt. In guter Erinnerung ist hier zum Beispiel der Auftritt zum 40-jährigen Jubiläum der Partei in Gelsenkirchen im letzten Jahr. Aus den eigenen Songs der Band entstanden bisher drei CDs. Zu einer guten Tradition wurden jährliche Benefiz-Konzerte zum Welt-Aids-Tag im Haus der Jugend in Rheinhausen, bis die Pandemie hier einen Strich durch die Rechnung machte. Die Besetzung wechselte im Lauf der Jahre, wobei ein stabiler Kern immer zusammenblieb und sich freut, beim Jubiläumskonzert auch wieder einige ehemalige Bandmitglieder mit auf der Bühne zu haben.