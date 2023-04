"200 Kollegen ließen die Arbeit liegen" - Geschäftsleitung holt Polizei und droht mit Strafantrag

Die Arbeiterinnen und Arbeiter des Catering-Unternehmens erhalten über Monate keine korrekte, nachvollziehbare Abrechnung über geleistete Arbeitsstunden. „Die elektronische Zeiterfassung funktioniert nicht“ für die Arbeiter, ist die lapidare Antwort der Geschäftsleitung. In der Verwaltung läuft es. Und das über sechs Monate! Das bedeutet für die Belegschaft hunderte Euro fehlen in der Lohnüberweisung, während die Preise für die Lebenshaltung steigen und steigen.

Die Geschäftsleitung erteilte dem BR-Vorsitzenden Hausverbot. Eine genauere Begründung konnte sie nicht nennen. Es heißt „wegen seines gezeigten Verhalten“. Warum es tatsächlich geht, ist den Kollegen längst klar. Der Betriebsrat machte die Forderungen der Belegschaft nach korrekter Lohnauszahlung zu seiner Sache, lässt nicht locker bei der Geschäftsleitung und zeigt keinerlei Bereitschaft für faule Kompromisse. Schon 2021 kündigten die Gate Gourmet-Bosse auf einer Versammlung leitender Angestellter an, fünf namentlich „bekannte Querulanten aus dem Betrieb entfernen“ zu wollen.

Suspendierung und Hausverbot des Betriebsrats wurde mit einer Protestversammlung der Belegschaft im Betrieb während der Arbeitszeit beantwortet. 200 Kolleginnen und Kollegen ließen die Arbeit liegen und unterstützten lautstark ihren Betriebsrat vor den Räumen der Geschäftsleitung. Diese rief die Polizei, die Verstärkung anforderte, weil sie gegen die Arbeiter nicht ankam. Auch Kriminalbeamte kamen in den Betrieb, um Kollegen auszuforschen. Das ist für die Belegschaft eine ungeheure Provokation und kennzeichnet eine Verschärfung der Auseinandersetzung im Betrieb. Unübersehbar ist dabei, die Belegschaft nimmt die Herausforderung an, weicht nicht zurück, kämpft für ihre völlig berechtigten Forderungen und bereitet weitere Proteste vor. Der Kampf hat enge Parallelen zum Streik der georgischen und usbekischen Lkw-Fahrer, die in der Nähe des Flughafens für ausstehende Löhne streiken.

Die Geschäftsleitung droht dem Betriebsrat mit Strafantrag wegen Hausfriedensbruch, wenn er das Gate Gourmet-Betriebsgelände betritt. Ein Betriebsrat, der im Betrieb mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht sprechen und ihre Interessen vertreten darf. So hätten sie's gern! Damit werden sie nicht durchkommen.

Die Suspendierung des Betriebsrats, Bedrohung und Behinderung seiner Arbeit müssen umgehend aufgehoben werden! Fehlende Abrechnungen und Lohnauszahlungen muss Gate Gourmet jetzt liefern!